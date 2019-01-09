Vali Yazıcı Gazeteciler gününü kutladı

Vali Ersin Yazıcı mesajında, kamu yararı gözeterek doğru habercilik prensibini benimseyen, görevini etik ilkeler çerçevesinde yerine getiren basının, demokrasimizin varlığı ve sürdürülebilirliği bakımından önemli kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

"Gazeteciler demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi"

Basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balıkesir'in hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Vali Yazıcı, "Gazetecilik mesleği toplumu doğru bilgilendirme, sorumluluk ve davranış oluşturma bakımından etkin ve etkili bir meslektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir.' özdeyişi, güçlü ve ölümsüz bir sözdür. Basın milletimizin ortak sesidir. Esas olan gazetecilerimizin gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalarıdır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Kamu yararını gözeterek vatandaşların yalnızca gerçeği öğrenmesine çalışan ve bu işi yaparken gazetecilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uyan bir habercilik anlayışı, toplumsal bilincin ve demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

Basın camiasının kentin tanıtımı ve kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Vali Yazıcı, "İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.