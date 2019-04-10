Vali Yazıcı, "Geleceğimizi mesleki eğitimle şekillendireceğiz"

Vali Yazıcı, Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri, çalışmaları ve okul bünyesinde bulunan atölyeleri inceledi. Ziyarette, Vali Ersin Yazıcı'ya Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik ederek, okulun genel durumu, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Yazıcı, okul bünyesinde bulunan Bilişim Teknolojileri, Metal Teknolojisi, Makine Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya Dekorasyon alanlarında eğitim verilen atölye ve derslikleri gezerek öğrencilerle çalışmaları hakkında sohbet etti.

Vali Yazıcı ziyarette yaptığı açıklamada, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Bu okulda çocuklarımız mesleki eğitimlerini tam olarak alıyor. Çalışma hayatına atıldıklarında da gördükleri eğitim sayesinde ne yapacaklarını bildikleri için doğru, işlerle başarılı oluyorlar" diye konuştu. Vali Yazıcı, derslik ve iş atölyelerinde öğrencilerle yaptığı söyleşinin ardından okulun öğretmenler odasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Yazıcı, "Bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var"

Meslek liselerinin sektörlere büyük katkı sağladığını belirten Vali Yazıcı, "Meslek lisesi mezunları hemen iş buluyor. Eğitimine devam etmek isteyenler yüksek okulda eğitimlerini sürdürüyor. Ülkeye kalifiye eleman yetiştiren bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var" dedi. Türkiye'nin gelişme trendini nitelikli gençler ile yakalayacağını, bu bağlamda gençlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Yazıcı, okul çağında kendini yetiştirmiş, bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen gençlerin fabrikalarda, üretim tesislerinde yer sahibi olması ile ülkenin önünün açılacağını ifade etti. Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı, "Bu okul, hem ülkemiz hem de Balıkesir için çok önemli. Sanayi ve üretim kademelerinin ara elemana talebi yüksek. Sanayi bölgelerimiz her geçen gün artmasına rağmen yetişmiş insan gücümüz bu talebi karşılayamıyor. Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörün beklediği insan gücünü yetiştiriyor, yetiştirmeye de devam edecek. Hayat bir maratondur ve koşmaya hazır olmak lazım. Bunun için bilgi ve kültür eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Bu meslekte başarı ancak eğitimle gelir" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılmış yatırımdır"

Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı, "Eğitime yapılan yatırımlar ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Çocuklarımızı hem ara eleman yetiştirme hem de üniversiteye hazırlama konusunda sizler çalışıyorsunuz. Bu okullarımız, Türkiye'nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı, genç işgücü yetiştirilmesinde çok önemli olduğunu bir kere daha vurguluyorum. Meslek lisesi mezunlarına bu ülkenin çok ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin kapsamını genişletmek ve niteliğini yükseltmek için çok büyük gayret göstermektedir. Kalifiye eleman yetiştirmek için de işletmelerle işbirliği çok önem arz ediyor" dedi.