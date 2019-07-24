Vali Yazıcı “Herkesi bu eserleri görmeye, geçmişi hatırlamaya davet ediyoruz.”

Kazdağları, sahip olduğu doğa güzelliklerinin yanı sıra tarihteki önemiyle de dikkat çekiyor. Kazdağları'nda doğal güzelliklerin yanı sıra müzeler de dikkat çekiyor. Edremit ilçesinde, iki kardeşin eski yağhaneyi restore ettirerek, kurduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi büyük ilgi görüyor.

Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisinde, çok sayıda eski eşya, Kazdağları'nın endemik bitki türleri ile yöreye yolu düşmüş önemli isimlerin balmumu heykeline yer verildi.

Müzede mini bir sinema da yer alıyor, burada Kazdağları ve zeytinin öyküsü anlatılıyor.

Kazdağları Milli Parkı'nda sadece doğal yaşam veya tarihi kalıntılar değil daha yakın tarihe de tanıklık edebileceğiniz mekânlar bulunuyor. Balıkesir'e bağlı Edremit ilçesinin Güre Mahallesinde, 4 yıl önce ziyarete açılan Kazdağı Etnografya Galerisi'nde, mitolojiden günümüze dek Kazdağları'ndaki yaşam, her yönüyle anlatılıyor. Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından oluşturulan galeride, ilk baskı 'Nutuk' gibi eserler alıyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı ile Sabahattin Ali, Tuncel Kurtiz ve Ali Ekber Çiçek'in balmumu heykelleri bulunuyor. Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in silikondan yapılmış birebir heykel ve büstlerinin yanı sıra İda Dağı'nda yaşayanların yöresel kıyafetlerinin de sergilendiği galeride, 'Sarıkızdan, Hasanboğuldu' efsanesine kadar pek çok hikâye objelerle anlatılıyor.

Atatürk'ün kendi sesinden 3D hologram görüntüsü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e 13 Nisan 1934'te ikinci defa gelişinde, Edremit eşrafından Arkök ailesi, Atatürk'e Fransız Malı Rothschild et Fils - Paris marka fayton tahsis ediyor. Atatürk bu fayton ile geziyor Edremit'te. Galerinin en değerli parçalarından biri de bu fayton olarak nitelendiriliyor.

Güre Mahallesi sahilindeki eski bir zeytinyağı fabrikasını değerlendiren Uğur Bostancıoğlu, kardeşi Murat Bostancıoğlu ile el ele vererek, 4-5 yıldan beri biriktirdikleri eserlerle Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'ni açtı. Uğur Bostancıoğlu, 4 yıl önce hayatını kaybeden babası Ali Bostancıoğlu'na ithaf ettiği galerinin her geçen gün daha da zenginleştiğini söyledi.

Vali Ersin Yazıcı Etnografya Galerisi ziyaretinde galerinin kurucusu Uğur Boatancıoğlu'ndan galerinin tarihsel ve yapısal durumu ve galeride bulunan kültürel envanterler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretçi sayısı ile ilgili de bilgi alan Vali Yazıcı, galerinin öğrencilerin ve turistlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı, galeriden çok etkilendiğini belirterek, yaşanmışlıkları sergilemenin çaba ve emek istediğine dikkat çekerek, bu galerilerin toplum belleğine katkı koyduğunu kaydetti.

Galerinin, Balıkesir'in tarihine ışık tutan en önemli bilgi kaynaklarının sergilendiği yerlerden biri olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Burası çok kıymetli etnografik eserleriyle de önemli ve görülesi bir müze kimliğini hak etmiştir. Böylesi eserlere birkaç kez bakmak gerçek bir ilgi sahibi için yeterli değildir. Tekrar tekrar görmek ve detaylar üzerinde daha fazla yoğunlaşmak istersiniz. Etnografya Müzesi, bakmaya, görmeye ve öğrenmeye odaklı bir ilginin öznesi. Herkesi bu eserleri görmeye, geçmişi hatırlamaya davet ediyoruz."şeklinde konuştu.

Galeriyi Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte gezen ve çok beğenen Vali Ersin Yazıcı, "Çok önemli bir çalışmaya imza atmışsınız. Büyük emekler vermişsiniz. Tarihi değerleri ve yaşamı bir araya toplayıp örnek bir eser ortaya koymuşsunuz tebrik ederim." dedi.

Uğur Bostancıoğlu'na kente kattığı değerlerden dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı, geçmişi gelecek kuşaklara tanıtan Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisinin Balıkesir için önemli bir misyonu yüklendiğini ve bunu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Bostancıoğlu ailesiyle bir süre sohbet eden ve anı defterini imzalayan Vali Yazıcı, gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi.