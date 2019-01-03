Vali Yazıcı, Ilıca'da öğrenciler ile kitap okudu

Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Balya Kaymakamı Fatih Topuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.

Öğrencilere gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet eden Vali Yazıcı: "Kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza herhangi bir engel göremiyorum" dedi.

Dostluk üzerine öğrencilerin görüşlerini alan Vali Yazıcı, "Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Kitaplar bizi hiç bir zaman yalnız bırakmaz ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olurlar" şeklinde konuştu.

Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı, "Hayatı anlamada kavramada başarılı olmak istiyorsak daha iyi anlayışa sahip olmak istiyorsak kitaplar bizim için önemli bir araç. Bu konuyu değerlendirmemiz lazım. Sizlere tavsiyem çok kitap okuyun kendinizi geliştirin. Hedef belirlemek sizlerin çalışmalarınızda neyi yapacağınızı, niçin yapacağınızı belirler. Belirlenmiş bir hedef aynı zamanda çalışmalarımızda yoğunlaşmayı sağlar. Sizler de inanıyorum ki bu noktada kendinize yakışan en büyük hedefleri koydunuz ve o uğurda gerekli çabayı sarf ediyorsunuzdur. İleride ne olmak istiyorsanız onun için çok çalışın" dedi.

Düzenli olarak okulları ziyaret ettiğini belirten Vali Yazıcı ise, "Bugün de siz değerli öğretmen arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Sizlerin gayretlerinizi biliyorum. Eğitim konusunda her zaman elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Eğitim toplumların en önemli konusudur. İlimizin eğitim durumunu en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çalışıyoruz. Öncelikli konularımın başında eğitim geliyor, eğitimi çok önemsiyorum. Çocuklarımızın becerilerini tespit ederek aileler ile işbirliği içinde, öğrencilerimizi iyiye, doğruya, güzele yönlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" dedi.

Vali Yazıcı, konuşmasının geri kalan kısmında okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve kamu kurumlarının yanı sıra toplumun her kesiminin bu konuda sorumlu olduğunu kaydetti.

Müdür Yıldız, "BENGİ ucu açık bir proje"

Toplantıda söz alarak BENGİ Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Valimiz Ersin Yazıcı'nın himayelerinde başlayan ve bir sevdayla yürüttüğümüz BENGİ Projesi ile de Balıkesir'in eğitiminde yepyeni bir çığır açtığımız kanaatindeyim. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi ile amacımız, milli ve manevi değerlerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, kendisi ve çevresiyle barışık, insani değerleri özümsemiş nesiller yetiştirebilmek. Bütün öğrencilerimizin mutlaka bir spor dalı ile uğraşmalarını istiyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri önemsiyor, bu tür faaliyetlerin öğrencilerimize özgüven sağlayacağına inanıyoruz. Öğrencilerimize ve özellikle meslek liselerimize kariyer danışmanlığı noktasında dokunabilirsek çok daha güzel yerlere ulaşacağız. BENGİ ucu açık bir proje. Sizlerin katacağı her güzellikle daha da büyüyecek" dedi.