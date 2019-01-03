Vali Yazıcı, Ilıca'da vatandaşlarla buluştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Balya'nın Ilıca mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Balıkesir'de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı, Ilıca Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Ersin Yazıcı, beraberinde Balya Kaymakamı Fatih Topuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte Balya ilçesi Ilıca Mahallesini ziyaret etti. Mahalle meydanındaki kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, "İlin valisi olarak şehir merkezi ve ilçelerimiz kadar kırsal alanlarımıza da aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Vatandaşların dert ve taleplerini dinlemek için ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Gayemiz halkımızın derdine derman olabilmek. Bizim derdimiz millete hizmet etmek. Heyecan ve şevkle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Gayemiz, var gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir" dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "İnsanlarımızla çarşı pazarda görüşmemiz, bizimle sohbet etmesi insanlarımızı mutlu ediyor. Halkımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek amacıyla sık sık bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Halkla iç içe yan yana hizmeti esas bildik ve bu nedenle her daim vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Gittiği kahvede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Yazıcı ve beraberindekiler, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek karşılıklı çay içti.