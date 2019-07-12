İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yazıcı, İstanbul Siyasalda okuyan arkadaşlarıyla buluştu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İstanbul Siyasal Mezunları Derneği Kocaeli Grubunu makamında kabul etti.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı kabulde, aynı fakülteyi bitiren arkadaşlarıyla bir araya gelmelerine ve tüm mezunlarla tanışıp kaynaşmalarına vesile olan Siyasal Vakfının önemine vurgu yaptı. Vali Ersin Yazıcı, devletin farklı mertebelerinde önemli görevler üstlenen değerli konukları Balıkesir'de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Kamuda ve özel sektörde kariyer yapan Siyasal mezunlarının artık toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tüm kesimlerinde ağırlığını hissettiriyor. Siyasal Vakfı üyesi olarak, vakfın çalışmalarına elimden geldiğince destek olmayı sürdüreceğim" dedi.


Birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Vali Yazıcı, kaynaşmanın sağlanmasından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak mezunlarla tanışıp kaynaşmaya vesile olan Siyasal Vakfı Kocaeli Grubuna teşekkür etti.


Güzel bir sohbet havasında geçen ziyaret sonrası grup üyesi Ahmet Şahin'e ait bir fotoğraf, Vali Ersin Yazıcı'ya hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.