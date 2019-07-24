Vali Yazıcı “Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ülkemiz ve Balıkesir açısından önemi çok büyük”

Vali Yazıcı'ya ziyaret esnasında firmanın sektördeki konumu ile ilgili sunum yapılarak, firmanın ihracat, yatırım ve istihdamına yönelik detaylı bir brifing verildi. Vali Yazıcı, fabrikanın üretim sistemi, seri imalat, ölçüm laboratuvarı ve AR-GE test merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İşletme Müdürü Nebahat Balta, fabrikalarının döküm ve metal işleme alanında İvrindi ve Edremit bölgesinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Fabrikalarında 444 kişinin istihdam edildiğini söyleyen İşletme Müdürü Nebahat Balta, hem İvrindi hem de Edremit'te faaliyet gösteren işletmelerinde metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) konularında hizmet verdiklerini ifade etti.

Fabrikadaki ürünleri inceleyen ve üretim tesislerini beğendiğini ifade eden Vali Yazıcı, bu güzel memleket için taş üstüne taş koyanın her daim yanında olacaklarını belirterek, fabrika yetkilileri ve çalışanlarına başarılar diledi.

Yapılan her yatırımın, bulunduğu yere ekonomik katkı sağladığını ifade eden Vali Yazıcı, "Edremit'te istihdam ve ekonomiye katkı sağlayan böylesine önemli yatırımların yer alması bizleri mutlu ediyor. İlçelere yaptığımız ziyaretlerde iş adamlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ülkemiz ve Balıkesir açısından önemi çok büyük. Fabrikanın yeni yatırım çalışmalarına devam etmesinden de duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum."dedi.

Sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmaları yerinde görmek, sanayici ve iş adamlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla bu tür ziyaretlerde bulunduklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, firmanın Balıkesir'e yaptığı bu yatırımla istihdama çok önemli katkı sağladığını, Balıkesir'in ve ülkemizin ekonomisine önemli girdiler sağlamasından dolayı da firma yetkililerini tebrik etti.

Vali Yazıcı'ya bu ziyaretinde, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti.