Vali Yazıcı, Kitap fuarını ziyaret etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir'de açılan 1. Avlu Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Vali Yazıcı, fuarı gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla kitaplar üzerine sohbet etti.

Vali Yazıcı, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi tarafından düzenlenen kitap fuarını ziyaret ederek yayınevlerinin stantlarını gezdi, okur ve yazarlarla bir araya geldi. Vali Yazıcı, fuarda öğrencilerin olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Stantları tek tek gezen ve bilgi alan Vali Yazıcı, özellikle fuarı gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla kitaplar üzerine sohbet etti. Kitap fuarının, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi için de büyük bir fırsat sunduğunu belirten Vali Yazıcı, fuarın ilimizde gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yazıcı, "Kitap fuarları önemli bir kültürel etkinlik"

Vali Ersin Yazıcı, kitap fuarlarının yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da okuma alışkanlığı kazanmasında çok önemli rol oynadığını dile getirerek; birçok yayınevinin katıldığı fuarda tüm kitapseverlerin mutlaka zevkine hitap eden kitaplar bulacağını, imza ve söyleşi günü gibi çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Kitap Fuarı'nın Balıkesir'in önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasının gerek toplumsal gerekse bireysel anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Biz bu vesile ile bu örnek hareket ile Balıkesir genelinde kitap okuma alışkanlığının 7'den 77'ye bütün herkese yayılmasını amaçlıyoruz. Kitaplar, bizim en yakın ve en iyi dostumuzdur. O yüzden tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okullarımızda Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi ile kitap okumaya teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Vali Yazıcı askıda kitap kampanyasına kitap bağışladı

Vali Ersin Yazıcı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinin öğrenciler için başlatmış olduğu 'Askıda Kitap Kampanyası'na kitap yardımında bulundu. Kampanyaya diğer kurum ve kuruluşların da destek olacaklarına inandığını kaydetti. Okuyan neslin yetişmesinin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu, projeye destek beklediklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Askıda kitap kampanyası, sosyal sorumluluk projelerinden biri. Amacımız, kitap okuyan sayısını arttırmak ve devamlılık sağlamak" dedi

27 Mayıs 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek olan Kitap Fuarı 10.00-24.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak.

Kitap fuarının açılışına Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.