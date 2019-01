Vali Yazıcı Kurum amirleri ile toplantı yaptı

Vali Yazıcı kurum amirlerine, vatandaşların kamu kurumlarına her ulaşabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Vali Yazıcı, “Biz vatandaşımızın amiri değil hizmetkarıyız”

Vali Yazıcı, kurum müdürlerine hitaben yaptığı konuşmasında, "Biz vatandaşlarımızın amiri değil hizmetkarıyız, bizler halkımızın istek ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz." dedi. Ortak akıl ve somut projelerle Balıkesir'i bir bütün olarak daha iyi konuma getirmek için çaba sarf edilmesinde herkesin üstüne görev düştüğünü belirten Vali Yazıcı, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve sorumluluğu içerisinde olunması gerektiğini ve bu konuda birim amirlerine daha fazla sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Vali Yazıcı, devleti temsil eden memurlardan vatandaşın mutluluğunu esas alarak, "2019 yılında da hepimize düşen yine aynı hızla, aynı gayretle işimizi yürütmek" diye konuştu.

Vatandaşa en iyi hizmeti vermek adına dikkatli davranılması gerektiğinin önemine değinen Vali Ersin Yazıcı, öncelikle vatandaşlarla olan iletişimin en iyi seviyede olmasını, vatandaşın iş ve işlemlerinin daha akıcı ve daha hassas bir şekilde yerine getirilmesini söyledi.

“Kamu kurumları her an ulaşılabilinir olmalı”

Kamu kurumlarının her an ulaşılabilinir olması gerektiğinin altını çizen Vali Yazıcı, devlet imkanlarının vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanılmasının idareciler açısından bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bütün kurumların kendileriyle ilgili işleri hızla yapmak durumunda olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu bilmemiz lazım ki biz büyük bir aileyiz ve birbirimize her daim yardımcı olmak durumundayız. Herkes, her birim işini yapmakla mükelleftir. Bütün kurumlar kendileriyle ilgili işlerde yardımcı olmak ve işleri hızlı yapmak durumundadır. Her kurumun daha iyi imkanlara ve şartlara kavuşmak için hedefleri olmalıdır. Tasarruf tedbirleri döneminde olduğumuz için, kamu kaynaklarını verimli ve dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kamu alanı bütün olarak bir ailedir. Hiçbir makam kalıcı değildir. Yaptığınız yapacağınız hizmetler için teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve bu toplantımızın hayırlı olmasını, Balıkesir'imiz için hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcıları Bayramali Köse, Mehmet Suphi Olcay, Şükrü Kara, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay ile Kurum Müdürleri katıldı.