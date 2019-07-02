Vali Yazıcı LGS şampiyonlarıyla bir araya geldi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Liseye Giriş Sınavı'nda bütün soruları doğru olarak cevaplandıran öğrencilerle bir araya geldi. Vali Ersin Yazıcı tam puan alan öğrencileri yarım altın ve kitapla ödüllendirdi. Balıkesir'in akademik başarısının iyi illerden bir tanesi olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, Balıkesir'deki eğitim başarısının artarak devam etmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Vali Yazıcı, LGS'de 500 tam puan alan öğrenciler Nazmiye Kübra Dağ, Sıla Özkan, İsmail Hakkı İnal, Berksan Öney, Taylan Erkci ve Talha Yusuf Akata'yı Öğretmenevi'nde ağırladı. LGS şampiyonlarının eğitim aldığı okulların yöneticilerinin de hazır bulunduğu birliktelikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da yer aldı. Vali Ersin Yazıcı LGS şampiyonlarını tebrik ederek onlara hediyeler verdi. Ödül törenine mazeretleri bulunan iki öğrenci katılamadı.

"Balıkesir akademik başarısı yüksek illerden birisi"

Ödül töreni sonrasında Balıkesir'deki eğitim ve öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, “Liseye giriş sınavında ful yapan öğrencilerimizle bir araya geldik. Öncelikle gençlerimizi, aileleriyle birlikte tebrik ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı, okul idaresini tebrik ediyorum. Balıkesir akademik başarısı iyi olan illerden birisi. Dolayısıyla her yıl böyle unvanları, böyle dereceleri biz alıyoruz, kazanıyoruz. Bu yıl da sekiz tane çocuğumuz 565 ful yapan çocuğun arasına girdi. İnşallah Balıkesir'de BENGİ Projesiyle de eğitime katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Okuyan bir Balıkesir istiyoruz, başarılı bir Balıkesir istiyoruz. Kendine güvenen, inanan gençlerin insani değerlerle donatılıp ama aynı zamanda da tüm fen, matematik ve diğer bilimlerle de donatılarak Türkiye'ye hazırlanmaları için gayret ediyoruz. Balıkesir eğitim camiası başarıyla yoluna devam ediyor. Ben bu vesileyle tüm öğretmen arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum ve ülkeye sunduğumuz bu katkıdan dolayı onların emeklerini tekrar hatırlatmak istiyorum herkese. İnşallah şampiyonlarımızın sayısı artacak, Balıkesir'deki eğitimin kalitesi, niteliği her geçen gün artmaya devam edecek” diye konuştu.

Kitap hediye etti

LGS şampiyonlarıyla bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerin hedefleri konusunda da onlarla sohbet etti. Bütün öğrencilerin başarılarının devamını dileyen Vali Yazıcı, kitap okumanın önemine de değindi. Vali Yazıcı öğrencilere yarım altının yanında okumaları için kitap da hediye etti. Ödül törenine katılan basın mensuplarını da unutmayan Vali Ersin Yazıcı, gazetecilere de kitap armağan etti.