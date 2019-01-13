Vali Yazıcı Muhtarlarla buluştu

Uyuşturucu ile mücadelenin de değerlendirildiği toplantıda, uyuşturucu tehdidi, Dünya, Avrupa ve Türkiye kıyaslaması, 2017-2018 yılları arası suç istatistikleri, uyuşturucu maddeye bağlı ölümler, genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı araştırması, İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışma ve projeler ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca görsel olarak da Yeşilay'ın gerek Türkiye genelinde, gerek Balıkesir'de yapılan faaliyetleri anlatıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıların" da konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Düzenli olarak muhtarlarımızı ilçelerde düzenlediğimiz toplantılarda dinliyorduk. Bu defa da Karesi ve Altıeylül ilçe muhtarlarımızı dinliyoruz. Seçilmiş olduğunuz mahallelerimiz de birer kamu, devlet temsilcisisiniz. İnsan odaklı çalışmalıyız. Yapmış olduğunuz çalışmaları vatandaşla paylaşmalı hatta karar sürecine de katmalısınız. Vatandaşlarımız, yaşadıkları mahallelerdeki sorunlarını sizler aracılığıyla dile getiriyor, kamu kurum ve kuruluşları olarak bizler de bu sorunları çözmek için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle muhtar arkadaşlarımızdan talebim, eğitim ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız konusundaki hassasiyetin en üst noktaya taşınmasıdır. İlçelerimizde kamu hizmetlerinin etkin, adil ve verimli şekilde sürdürülmesi için gösterdiğiniz işbirliği, yardım ve gayretlere teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için bütün kurumlarımız işbirliği içinde ve yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu anlayışı koruduğumuz sürece üstesinden gelinemeyecek sorun yoktur. Her meselede muhtarlara ihtiyacımız var" dedi.

Vali Yazıcı, "Önemli bir görev yapıyorsunuz"

Muhtarların önemli bir görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, "Bizim görevimiz zor durumdaki vatandaşlarımıza devletin şefkat elini uzatmaktır. Bana göre sizin de öncelikli vazifeniz bu olmalıdır. Vazife yaptığınız mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımızı iletmenizi sizlerden rica ediyorum"dedi.

Vali Yazıcı, muhtarlar toplantısında muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurum tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.

Muhtarların talep ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Fikrettin Kocaman, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.