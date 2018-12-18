Vali Yazıcı öğrencilerle beraber film izledi

Balıkesir'de 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 29 bin 326 öğrenci sinemada film seyredecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi hazırlandı. Proje kapsamında 21 Aralık 2018 tarihine kadar 29 bin 326 öğrenci, Balıkesir Merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde bulunan sinemalarda film seyredecek.

Vali Ersin Yazıcı, bu yıl Türkiye genelinde sinemaya gidemeyen 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin faydalanacağı kampanyaya katılarak, "Bu projeden önce kırsal mahallelerimizde sinemaya gitmeyen çocuklarımız için çeşitli programlar düzenledik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen proje ile de okullarımızdan yapılan müracaatlar sonucunda 29 bin 326 yavrumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Amacımız; sanat ve kültür ile genç yaşta öğrencilerimizi tanıştırmak ve bundan sonra onların devam ettirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

İl genelinde bulunan ortaöğretim öğrencileri "Doru, Son Mektup, Ertuğrul 1890, Ayla ve Bizim Köyün Şarkısı" filmlerini seyretti. Sinemaya gelen öğrencilerin heyecanına Vali Yazıcı ve protokol de ortak oldu. Projeden 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri faydalanabilecek.