Vali Yazıcı, öğrencilerle iftar yaptı

Vali Ersin Yazıcı, gazi ve şehit ailelerinin ardından bu defa da Balıkesir'de eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı. İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çolak'ın yemek duasının ardından BAÜN Ailesine seslenen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, bir arada olmanın mutluluğunu paylaştığını söyleyerek, "Ramazan Ayı'nın bu müstesna gününde Valimizin iştirakiyle onurlandırdığı iftarımızda, siz değerli öğrencilerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Vali Yazıcı, "Ramazan birlik ve beraberlik ve paylaşma ayıdır"

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bugünkü iftarımızı ailelerinden, annesinden, babasından uzak olan yavrularımızla beraber açmak istedik. Öğrencilerimize, aile şefkatimizi göstermeye çalıştık. En azından aile şefkatini belki bir nebze olarak hissettirmiş isek ne mutlu bize. Her biriniz bizim geleceğimiz, parlayan yıldızımızsınız. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan ayının barış, kardeşlik ve huzur içiresinde geçmesini diliyorum. Rabbim ülkemizi ve birlikteliğimizi korusun. Sizler ne kadar iyi yarınlara hazırlanırsanız bu ülke de o kadar ileriye gider. Çok şükür bugün burada birlikte iftar yapmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Ben her zaman gençler bizim geleceğimizdir derim. Gençlerimize sahip çıkarak geleceğimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizdeki öğrenim gören tüm öğrenciler, bizim için önemli"dedi.

Vali Yazıcı, "Sizlere bakınca içim titredi"

Samimi sohbetlerin yapıldığı iftar yemeğinde Vali Yazıcı kendi öğrencilik anılarını anlattı. Kendisinin üniversite eğitimini İstanbul'da yaptığını söyleyen Vali Yazıcı, "Ortaokulu ve liseyi Devlet Parasız Yatılı Yurdu'nda, üniversiteyi de devlet yurdunda kalarak okudum. Öğrenciliğim boyunca hep çalıştım. Ailemin durumu iyi olmadığı için çalışmak zorundaydım. Hem çalışıp hem okudum. Öğrencilik yıllarımı hiç unutamam. Ama sizlere bakınca içim titredi, Siyasal Bilgiler fakültesi yıllarım aklıma geldi. Bu yüzden sizlerle olmak bana ayrı bir keyif veriyor. Üniversite yöneticilerine sizlerle bizleri bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle beraber iftar yapmaktan ve sizlerle hasbihal etmekten gerçekten büyük bir mutluluk duydum" diye konuştu.

Menekşe, "Çok şanslı gençleriz"

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Mirza Menekşe de, "Bizlere vermiş olduğu önem ve ilgiden dolayı Valimiz Ersin Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Gençleri ve öğrencileri bu kadar önemseyen ve destekleyen bir valinin olduğu bir şehirde öğrencilik yaptığımız için çok şanslıyız" dedi.

Sofralarında Balıkesir Valisini ağırlayan üniversiteli gençler de Vali Yazıcı'ya kendilerine yönelik yaklaşımı için teşekkür etti. Öğrenciler daha sonra Vali Yazıcı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAÜN Çağış Yemekhanesinde yaklaşık iki bin öğrencinin katıldığı iftar yemeğine, Vali Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı. Vali Yazıcı ise iftar yemeğinin ardından sohbet ettiği öğrencilere Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunarak, dönem sonu sınavlarında başarılar ve iyi tatiller diledi.