Vali Yazıcı, Öğrencilerle satranç oynadı

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüğünün Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlediği satranç turnuvasına 274 yarışmacı katıldı. Vali Yazıcı'da turnuvada çocuklarla satranç oynadı.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Son zamanlarda takım turnuvalarına önem vermeye başladık. Öğrencilerimizle burada olmak çok güzel. Güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmını da önümüzdeki süreçlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Valimiz Ersin Yazıcı'ya etkinliğimize katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı, katılımcı öğrencilerden Ece Taşdelen ile satranç oynadı ve tüm katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, önemli bir turnuva yapıldığını aktarırken, sporculara başarı diledi.

Satrancın, dünyanın en kadim sporlarından biri olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Sporun ötesinde strateji ve bir zeka oyunu. Spor faaliyetleri, sanatsal faaliyetler ve zeka geliştirici etkinlikler en az sınavlara hazırlanmak kadar önemlidir. Programda emeği geçen bütün okullarımıza, öğrencilerimize hizmet veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“Çocuklarımız satrançla erken yaşta tanışsınlar”

Satranç sporunun insan hayatında ve eğitimindeki yeri konusunda sayısız faydalarının da olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, "Başarıya giden anahtar bu güzel sporun ifa edilmesinden geçiyor. Çocuklarımızın mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmelerini hedefliyoruz. Satranç gibi birey gelişimine yön veren, muhakeme gücünü arttıran zihin sporlarını yaygınlaştıracağız. Satranca önem veriyoruz ve bu tür müsabakalara katılabilecek gençleri yetiştirmeyi önemsiyoruz. Satranç gerçekten insanın kişisel gelişiminde çok önemli bir yere sahip. İstiyoruz ki çocuklarımız satrançla erken yaşta tanışsınlar. Çocuklarımızın bu alanda yetişmesini de eğitim açısından önemli görüyoruz"dedi.