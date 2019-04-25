Vali Yazıcı, öğretmen adayları ile buluştu

Balıkesir Valiliği görevine atandığı günden itibaren en büyük gayretini gençlerin daha nitelikli bir eğitim alması için gösteren ve Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) ile önemli başarılara imza atan Vali Ersin Yazıcı, öğretmen adayları ile bir araya geldi. Öğrencilere "Değerler Eğitimi" başlıklı konferans veren Vali Yazıcı öğrencilere öncelikli iyi insan olmayı öğretmek gerektiğinin altını çizdi. Değerler eğitimiyle önce kendimiz mutlu olacağız sonra model olacağız diyen Vali Yazıcı eğitimcilere önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

Vali Yazıcı, "Değerler eğitimi hayat boyunca sürecek"

Vali Ersin Yazıcı, değerlerin; eğitimin amacını oluşturduğunu, bu eğitimin hayat boyu sürecek ve toplumların ihtiyacı olan bir konu olduğunu ifade etti.

Eğitimde değerler eğitiminin öneminin yadsınamaz olduğunu belirten Vali Yazıcı, "İyi insan olmak erdem değil, zaten öyle olmalıyız" dedi.

Eğitimde ailenin önemine de değinen Vali Yazıcı, "Her anne baba çocuğunun kendisini rol model aldığını bilerek iyi bir eğitimci ve öğretmen olmak durumunda, ayrıca eğitimin ailede başladığının bilincinde olması gerekmektedir. Bizi biz yapan değerlerimizin güncel tutulması gerekmektedir. Değer, erdem, ahlak, etik, hukuk nedir gibi kavramlar benliklere yerleşmelidir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir" dedi.

Vali Yazıcı, "Hedefleriniz büyük olmalı"

Gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri, geliştirmeleri ve bol kitap okumaları yönünde önerilerde bulunan Vali Yazıcı, geleceklerini tayin etmeleri konusunda hedeflerini büyük tutmaları ile ilgili gençlere tavsiyelerde bulundu. Vali Yazıcı, "Sizler, ileride çok önemli görevlerde bulunacak ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız. İdealleriniz ne kadar büyük olursa, ülkemizin yarını da o kadar aydınlık olur, bu konuda sizlere güveniyoruz" dedi.

Programın sonunda katılan tüm öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabı hediye edildi. Vali Ersin Yazıcı, fakülte bahçesine fidan dikerek, ilk can suyunu da verdi.

Programa, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Narlı, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, akademisyenler ile öğretmen adayları katıldı.