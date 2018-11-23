Vali Yazıcı, Öğretmenler günü mesajı

Mesajında öğretmenlerin, eğitim sisteminin vazgeçilmezlerinden olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesli öğretmenlere emanet ederken, öğretmenin toplum içerisindeki önemini, büyüklüğünü ve yüceliğini vurguladığını ifade etti. Vali Yazıcı, genç nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının ancak eğitim yoluyla mümkün olduğuna da dikkat çekerek, bu konuda öğretmenlere büyük görev düştüğü kaydetti. Vali Yazıcı, öğretmenlerin, öğrencilerini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini ve vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirme bilincinde olduğunu belirtti.

Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenliğin dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı bir meslek olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türk toplumunun bugünlere gelmesinde emeği geçen ve hizmetleri toplumun tüm bireylerince övgüyle anılan öğretmenlerimizi minnetle hatırlamaktayız. Bu kutsal bayrak yarışında eğitim meşalesini halen elinde tutan ve genç kuşakların öz değerlerine sahip çıkarak, Balıkesir'imizin eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyorum. Pek çok ülkenin öğretmeninin mesleği vardır ancak Türk öğretmeninin misyonu vardır. Diğer ülkelerin öğretmenleri emekli olabilir ancak Türk öğretmeni emekli olmaz. Türk öğretmeni hangi ülkede olursa olsun almış olduğu bu misyonla, kendisini yoluna devam etmek durumunda hisseder" dedi.

Toplumun gelişiminde öğretmenlere önemli bir rol düştüğünü vurgulayan Vali Yazıcı, "Değerli öğretmenlerimizden her zaman olduğu gibi, bundan sonra da beklentimiz, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize, sevgiyi, saygıyı aşılamaları, özgüven ve yaşama sevinci vermeleri, düşünmenin, diyalog yoluyla sorun çözmenin, bilgi üretmenin yalnızca insana özgü ayrıcalıklar olduğunu öğretmeleridir.

Balıkesir'de hep birlikte el ele eğitim seferberliği başlattıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'de eğitim kalitesinin artırılması, belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi'nin pozitif sonuçlarını hep birlikte almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitimde başarı bir ekip işidir. Geleceğimiz, Balıkesir'in geleceği, çocuklarımızın istikbali öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecek"dedi.

“Özverili çalışmaları hiçbir maddi değerle ölçülemez”

Vali Yazıcı, mesleğe gönül veren, fedakarca görev yapan öğretmenlere millet ve devlet adına şükranlarını ifade ederek, "Milletlerin hayatlarını devam ettirmesinde, kalkınmasında ve geleceğe umutla bakmasında, hayati öneme sahip öğretmenlerimiz aslında yılın sadece bir gününde değil, sürekli hatırlanmalı ve hak ettikleri değer ve saygıyı sürekli görmelidir. Gelecek nesillerimizi yetiştiren ve yaptıkları özverili çalışmalar hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmeler gününü kutlar, bu denli önemli ve hassas bir mesleği icra ettikleri için kendilerine saygı ve sevgilerimi sunarım. Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diyerek mesajını tamamladı.