Vali Yazıcı, Sanayicilerden daha fazla yatırım ve istihdam istedi

OSB hizmet binasında yapılan toplantıda, yapılan yatırımlar, mevcut kapasite, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Organize Sanayi Bölgesinin Balıkesir'in istihdamı için en önemli konulardan birisi olduğunu belirten Vali Yazıcı, OSB'de yapılacak her türlü iyileştirmenin, üretimin artmasına böylelikle istihdamın da artmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Vali Yazıcı, "OSB'ler bir şehrin ekonomik kalbidir"

Yatırımcıların odağı olacak Balıkesir'in yeni sanayi üssü yatırımları için birçok farklı alternatiflerin masaya yatırıldığını ifade eden Vali Yazıcı, "OSB bir şehrin ekonomik kalbidir. Organize sanayi bölgelerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Balıkesir için, ülkemiz için, milli sanayimiz için üretim sevdamızdan zerrece kopmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı toplantı sonrasında Balıkesir OSB'nin bölgenin gelişmesi için önemli katkılar sunduğunu belirterek, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Gündemde yer alan konuların görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

OSB hizmet binasında gerçekleşen toplantılara Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Müteşebbis Heyeti Üyeleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.