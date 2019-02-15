Vali Yazıcı seçim güvenliği toplantısı yaptı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri dolayısı ile Siyasi parti il başkanlarının katıldığı 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde siyasi parti il başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda Siyasi Parti İl Başkanlarına; seçim öncesinde, esnasında ve sonrasında siyasi partilerin ve adaylarının mevzuat çerçevesinde seçim çalışmaları ile seçmenlerin oylarını serbestçe kullanmaları için alınan tedbirler, uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirmelerde bulunularak, bilgi alış verişi yapıldı.

Vali Yazıcı, "Seçimler demokrasilerin olmazsa olmazıdır"

Toplantıda, seçim güvenliğine yönelik olarak düşüncelerini ifade eden Vali Yazıcı, "Amacımız; seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde, demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Herkesin özgürce fikirlerini ifade edebileceği bir ortamı onlara sunmaktır. Kamu kurum ve kuruluşları da seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde başarı ile gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa yansımasını sağlamak amacıyla il ve ilçe seçim kurullarına her türlü desteği verecektir" şeklinde konuştu.

Seçimlerin demokrasimizin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, seçimlerin bir bayram havasında geçmesini dileyerek, kazananın demokrasi ve Türkiye olacağını belirtti.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Siyasi Partilerin İl Başkanları ve diğer ilgililer katıldı.