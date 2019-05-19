Vali Yazıcı Susurluk'ta vatandaşlarla iftarda buluştu

gününde Susurluk Yeni Mahallede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ersin Yazıcı, iftar saati öncesinde vatandaşlarla sohbet ederek mübarek Ramazan aylarını kutladı.

Mahalle buluşmaları sayesinde var olan dostluğun daha da kuvvetlendirildiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Aynı çorbaya kaşık sallayan, aynı ekmeği bölüşen insanlar, birbirine hep dost kalırlar, hep birbirinin yardımcısı olurlar" diye konuştu.

Mahalle halkının birlik ve beraberliği içinde düzenlenen iftar programına katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Balıkesir'de başlatılan güzel bir gelenek devam ediyor. İftar yemeklerinde vatandaşlarımızla yakından görüşme imkânı buluyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Valilik olarak yapabileceklerimizi ve nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ramazan boyunca vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akşam ezanının okunması ile birlikte iftara katılanlar toplu bir şekilde iftarlarını açtılar. İftar sonrası ise yapılan yemek duasının ardından semaya açılan eller hep birlikte amin dedi. Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği iftara Vali Yazıcı'nın yanı sıra Susurluk Kaymakamı Osman Ateş ve Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programlarına yoğun ilgi gösteren Mahalle sakinleri mahallelerinde kurulan masaları saatler öncesinden doldurdular.