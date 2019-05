Vali Yazıcı'dan 19 Mayıs mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkeyi ileriye götürecek olan gençliğe, her türlü destek ve güvenceyi sunmanın, onların en iyi şekilde yetişmesine katkı sağlamanın, en büyük önceliklerinden olduğunu vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Vali Yazıcı, gençlerin bu inanç ve heyecanla kalkınma çabalarını artırmada ve dünyayla her alanda yarışmada kararlı olduklarını kaydetti. Vali Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." sözlerine atıfta bulundu.

Yazıcı, "19 Mayıs'ın 100. yılı"

Vali Ersin Yazıcı, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçtiğini kaydetti.

Geleceğimizin yılmaz bekçileri olan gençlerimizin aydınlık zihinleri, vefakar sineleri ve engin vatan-millet sevgileri ile sonsuza kadar var olacaklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip etmeleri, kendi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşerek kendilerini geliştirmeleri için her türlü olanağı sunma adına valilik olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaktayız. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve kültürüne sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Balıkesir'deki gençlerimizin de yaşamın her alanında sergiledikleri başarılarıyla iftihar ediyoruz. Sizlere duyulan güvenin bilinciyle, şanlı tarihimiz, yüksek milli kültür ve değerlerimizin ışığında en iyi şekilde yetişmeniz, Balıkesir'e, ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olabilmeniz en büyük beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, "Sporda yetenek 10'la gelecek"

Geleceği gençlerin şekillendireceğini belirten Vali Ersin Yazıcı, "Geleceği gençlerin de enerjisi ile harmanlayarak şekillendirmeli, birlik ve beraberliğe anlam katan öz duygularla hareket edilmesine ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hassasiyetle adımlar atmalıyız. Bu bayramın hatırlattığı unsurlardan biri de hiç şüphe yoktur ki, spordur. Sporun, hem beden hem kişilik hem de ruhsal gelişime yaptığı olumlu katkıyı unutmadan, gençler olarak hayatınızın içine yerleştirmelisiniz. Daha iyi eğitimli ve kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı nesillerle geleceğe emin adımlarla ilerleyebiliriz. Gençlerimizin spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini sistemli ve eğitici oyunlarla keyifli hale getirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak, sosyalleşmeleri ve sosyal kimlik sağlamalarına yardımcı olmak yine hedeflerimiz arasında. Bunun içindir ki 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek' Projesi ile ilgili çalışmalarımız büyük bir inançla devam etmektedir" dedi.

Vali Yazıcı, "Bu vatan paha biçilmez bir hazine"

Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençlerin, birlikte hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir hale getireceğini söyleyen Vali Yazıcı, gençlere de seslendi: "Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bugünün siz gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençlerine o kadar güvendi ki kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etti. Sizlerin de bu emaneti korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağınızı biliyordu. Herkes iyi bilmelidir ki, şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya boyun eğmemiştir ve bundan böyle de boyun eğmeyecektir. Halkımız, ister FETÖ olsun ister bir başka terörist grup olsun, bunların topraklarımızda yeşermesine asla izin vermeyecektir. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın milletimizin zaferlerle dolu tarihinde yeni bir destanın yazılmaya başlandığı bir gün olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Geleceğe güvenle bakmamızın nedeni, gençlere olan güvenimizden kaynaklanıyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu Cennet Vatan uğruna canını feda etmiş bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, muhterem gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve siz değerli Balıkesirli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." şeklinde mesajını tamamladı.