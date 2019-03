Vali Yazıcı'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yayımladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı. Vali Yazıcı mesajında, kadınların hak mücadelesinde devletin bütün kurumlarıyla kadınların yanında yer aldığını söyledi.

Türk kadınının tüm zorluklara göğüs gerdiğini de belirten Vali Ersin Yazıcı, "Kadınlarımızın, bugün bir anne, bir eş, bir evlat olarak üstlendikleri görevlerin yanı sıra iş hayatı ve her alanda yükseldiklerini, toplumun geleceğine yön verdiklerini memnuniyetle görmekteyiz. Toplumda kadın annedir, şefkattir, özverinin simgesi, ailenin temelidir. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır" ifadesine yer verdi.

Türk kadınının aile ve toplum hayatındaki yerine de işaret eden Vali Yazıcı, "Kadınlarımızın milli mücadele yıllarında gösterdikleri dirayet ve fedakarlıklar takdire şayandır" dedi.

Vali Yazıcı, “Cesareti ve fedakarlığıyla adını tarihe yazdırmıştır”

Türk kadınının millet ve devlet yapısının odağında yer aldığını belirten Vali Yazıcı, "Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle Milli Mücadele döneminde sergilediği özverili ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. 93 Harbinde Ruslarla mücadele eden Nene Hatun ile başlayan Türk kadınının memleketi düşmanlardan kurtarma azmi Milli Mücadele'de had safhaya ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşının bütün cephelerinde aktif rol oynayan kadınlarımız cesareti ve fedakarlığıyla adını tarihe yazdırmıştır" dedi.

Vali Yazıcı, “Cennet anaların ayakları altındadır”

Çalışan, üreten konumdaki kadınların sayısının hızla artmaya başladığını ifade eden Vali Yazıcı, " 'Cennet Anaların Ayakları Altındadır' diyen bir medeniyetten gelen ülkemiz kadınları bugün, bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren, geleceğe ilişkin en büyük güvencelerimizdendir. Devletimiz son yıllarda kadının ekonomide, sosyal hayatta, kısacası hayatın tüm alanlarında eşit, adil ve daha fazla yer alması için çok önemli yasal düzenlemeler yaptı. Bu yasaların hayata geçirilmesi için de her türlü desteği proje, eğitim ve iş kurma desteklerini takip etmekteyiz" dedi.

Vali Yazıcı, “Kadın toplumun temel taşı”

Kadınların bir gün değil yılın her gününde değerli olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Ülkemizin bekası için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyorum. Şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Bu duygularla, başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.