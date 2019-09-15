Vali Yazıcı'dan Ahilik Haftası mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ahiliğin sevgi, kardeşlik ve dayanışma kurallarını benimseyen bir kültür olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Yazıcı, Ahilik kültürünün insanı insan yapan değerlerden biri olduğunu belirterek, "Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Bu kültür o kadar önemlidir ki, dürüstlüğü, çalışkanlığı, kardeşliği bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur" dedi.

Ahilik Teşkilatı'nın günümüzün esnaf birlikleri ve meslek odalarının da temelini oluşturduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Ahilik Teşkilatı millet olmamızı, devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlerimizdendir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Yıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkarlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Bunun yanında yaptıkları sosyal çalışmalar ilimizin huzuru için gösterdikleri gayretle tüm halkımıza hizmetlerini sürdürmektedirler. 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz 32. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.