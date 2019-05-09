Vali Yazıcı'dan engelliler haftası mesajı

Vali Yazıcı mesajında; "Engelleri kaldırarak herkes için ulaşılabilir bir toplum oluşturmak hedefimiz olmalı" dedi.

Vali Yazıcı, bu konuda gösterilecek duyarlılığın, kamu kuruluşlarının yapacağı çalışmaların yanı sıra sivil toplum ile yapılabilecek işbirliğiyle mümkün olacağını söyledi. Engelliliğin bir eksiklik ve noksanlık olmadığını belirten Vali Yazıcı, var olan bir farklılığın; bilim, kültür, sosyal, siyasal gibi hayatın birçok alanında çok şeyler yapabileceklerine yürekten inandığını söyledi.

Yazıcı, Çalışmalarımız artarak sürecek"

Engelli insanların önüne çıkan engelleri ortadan kaldırarak, bu insanların topluma kazandırılması gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan insanlar gibi temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu, onların da en güzel şekilde yaşama haklarının bulunduğunu bir kez daha tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın gün geçtikçe toplumda önemli başarılara ve saygın projelere imza atması bu konudaki ortak bilinç ve dayanışma duygusunun ve toplumda gittikçe artan uzlaşı ruhunun bir yansımasıdır. Engellilere destek verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bilinmesini isteriz ki, engelli vatandaşlarımızın topluma entegre olmaları için ortaya koyduğumuz çalışmalar artarak sürecektir. Engelli dostlarımızın başarıları hepimizi gururlandırıyor, bu alanda başlattığımız çalışmalar, pek çok farklı kurumun da desteği ile önemli bir sinerji yaratıyor" dedi.

Devletimizin, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Yazıcı, "Devlet olarak, engelli bireylerin tüm yaşamsal aktivitelerinde kendilerine hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları tam bir diyalog ile gerçekleştireceğimizi belirtirken, herkesin her an engelli olabileceği realitesinden hareketle tüm vatandaşlarımızın duyarlılığıyla engellilerimize ilgisini esirgemeyeceğine inanıyor, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engellilerimize sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi diliyor, engellilerimize fedakar aileleriyle birlikte sevgilerimi, onlara hassasiyet gösterip hizmet eden kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunarım" dedi.