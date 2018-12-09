Vali Yazıcı'dan İnsan hakları günü mesajı

Vali Yazıcı mesajında, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanın tüm insanlığın hakkı olduğunu, her insanın ayrı bir değer taşıdığını ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı, "İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, tüm uygar ülkelerin ortak paydasıdır" dedi.

Yaratılmışların en yücesinin insan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İnsan hakkı kutsal ve mübarektir. Bu nedenledir ki her şeyin en iyisi en güzeli ve en değerlisine layıktır. İnsan hakkıyla kul hakkını özdeşleştirmeliyiz. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsan hakları, bütün insanlığın ortak değeri, tüm uygar ülkelerin ortak paydasıdır. İnsanlar arasında hiçbir zaman ayırım gözetmeksizin onlara hür, eşit bireyler olarak, insan onuru ile bağdaşan tarzda muamele etmek, insan hakları kavramının özüdür. İnsan hakları alanında attığımız olumlu adımları sürdürecek, daima mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, "Ülkemizde de insan haklarının korunması ve ileri götürülmesi, devletimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Halkımızın istek ve beklentileri doğrultusunda, ülkemizde birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konuda görev sadece devlete değil bireylere, sivil toplum örgütlerine ve medyaya da düşmektedir"dedi.

Bugün dünyanın birçok yerinde insanların temel hak ve hürriyetlerinin göz ardı edildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Ülkemiz, insan hakları konusunda dünyadaki birçok ülkeden çok ileri seviyededir. Ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi Balıkesir'de de göçe zorlanmış insanları barındırıyor, onlara huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye, mülteciler konusunda özverili davranırken uygar dünya bu soruna sırtını dönmeyi tercih etmiş ve bütün dünya, üç maymunu oynamıştı. İnsanları denizde ve soğukta kaderine terk eden ülkelerin olduğu bir dünyada Türkiye, milyonlarca insana hem kapılarını hem de gönüllerini açmış, onlarla kader birliği yapmıştır "dedi.

Tüm Balıkesirlilerin dünya insan hakları gününü kutlayan Vali Yazıcı, "Hak ihlaline uğrayan herkes Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarda bulunan bu kurullarımıza bizzat başvurabilirler. Kişi, kurum ve kuruluşların, birbirlerinin insan haklarına saygı göstereceğine inanarak, tüm vatandaşlarımızın İnsan Hakları Gününü kutlar, esenlikler dilerim" şeklinde mesajını tamamladı.