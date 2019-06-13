Vali Yazıcı'dan Jandarmaya kutlama mesajı

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağrından çıkmış İçişleri Bakanlığımıza bağlı kahraman Türk jandarmasının, kırsalda asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Mesajında Jandarmanın hizmetlerine vurgu yapan Vali Ersin Yazıcı, jandarmanın ülke genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönünde önemli hizmetler ifa ettiğini belirterek, "Emniyet teşkilatıyla birlikte toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Jandarma teşkilatımız, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile milletimizin takdirini kazanmıştır. Her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok takdir edilecek bir yere ulaşmıştır. İlimizde de jandarma teşkilatı büyük bir fedakarlıkla gayretle vazife icra etmektedir. Modern teknolojinin tüm imkanlarına sahip olan jandarma teşkilatı; büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde en üst düzeyde verimliliği alabilecek şekilde çalışmaktadır" dedi.