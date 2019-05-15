Vali Yazıcı'dan Kuva-yi Milliye günü mesajı

Vali Ersin Yazıcı yayımladığı mesajında, 16 Mayıs inancı, heyecanı ve coşkusunun 100 yıldır aynı ruhla yaşatıldığını belirterek, Balıkesir'in bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevdasının 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da kendini gösterdiğini vurguladı.

Vali Yazıcı, "16 Mayıs ruhu yaşıyor"

Balıkesir'in vatan ve bayrak uğruna birçok şehidi ve gazisi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "16 Mayıs 1919'da düşmanı Balıkesir'e sokmayan Okuma Yurdu ve Alaca Mescit'te mücadeleyi başlatan kahramanların torunları olarak bizler de 15 Temmuz'da şehrimizi vatan hainlerine bırakmadık. 15 Temmuz'un kahramanları 100 yıl önce olduğu gibi 16 Mayıs'ın kahramanlarının izinden yürümeye devam etti. Bugün aynı ruhla, her ne kadar bedenlerimiz farklı olsa da 100 yıl önceki ruh, 100 yıl önceki inanç, 100 yıl önce damarlarımızdaki akan kan; aynı kandır, aynı ruhtur, aynı inançtır" dedi.

16 Mayıs'ın Kuva-yi Milliye ateşini yakan, vatanımız ve bayrağımız için canını ortaya koyan kahramanların ruhlarının hala diri olduğunu gösterme günü olduğunu belirten Vali Yazıcı, Kuva-yi Milliye'nin Balıkesir için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, "Balıkesir'in yiğit insanları tarihi bir görevi üstlenmiş ve düşmana Balıkesir'de 'dur' demiştir. Bugün gurur duyduğumuz bir gün" dedi.

Vali Yazıcı, "Kuvvacılar çok önemli roller üstlendi"

Kuva-yi Milliye'nin, Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ve örgütlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Vali Yazıcı, "Kuva-yi Milliye'nin Türk Milleti'ni küllerinden yeniden ortaya çıkardığını" belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne atıfla "Milletin geleceği için tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. 16 Mayıs bağımsızlık ruhunun Türk milletinin öz karakteri olduğunun gösterildiği, düşman işgaline asla boyun eğilmeyeceğinin anlatıldığı kutlu bir gündür" dedi.

Kuva-yi Milliye'nin, milli güçlerin birliği hareketi olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Balıkesir bu özelliğiyle başta Batı Anadolu olmak üzere tüm ülkeye örnek oldu. Kuva-yi Milliye hareketi Balıkesir halkının ve Türk Milleti'nin işgal ve esareti kabul etmeyeceğini dünyaya haykırışı olduğu gibi Balıkesirlilerin hiçbir yerden talimat almaksızın vatan müdafaasına koşmalarına kıvılcım olmuştur. Kuva-yi Milliye adıyla ortaya çıkan bu teşkilatın temel amacı, hiçbir devletin ve milletin hakimiyetini kabul etmeyerek buna karşı mücadele etmek ve Türk Milleti'nin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını sağlayarak korumaktır. Bugünlerde gerçekten o günlerde olduğu gibi birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Milli mücadele felsefesi, milli mücadele ruhu hala devam ediyor. O milli mücadele hiç bitmedi. Milyonlarca şehit veren bu millet milli mücadeleyi hala devam ettiriyor. Bir ülkenin tarihinin ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Kuva-yi Milliye Haftası dolayısı ile yapılan etkinliklerle gençlerimizde bu ruhun yeniden canlanması açısından önemli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vali Yazıcı,"Kortejin en önünde olmaya gayret gösteriyoruz"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine kararlı adımlarla yürüdüğünü ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler de Cumhuriyetin kuruluşunun kilometre taşları Zeybeklerle, Yörüklerle, Efelerle Balıkesir halkı, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız uyum içerisinde, özveriyle çalışarak, bu kortejin en önünde olmaya gayret gösteriyoruz. Biz Balıkesir'imizi, bu cennet vatanı, daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Biz doğrunun, huzurun, istikrarın yanındayız. Biz Balıkesir'in, Milletin, Türkiye'nin tarafındayız. Bizim en büyük düşmanımız birlik ve beraberliğimizi kaybetmemizdir. Bu nedenle hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. Bilimde, kültürde, sanatta ve hayatın her alanında göstereceğimiz çabalar ve elde edeceğimiz başarılar, bugünlere ulaşmamızı sağlayan kahramanlara teşekkürümüzü, bağlılığımızı, miraslarına sahip çıktığımızı kanıtlayacaktır. Bu duygularla 16 Mayıs Kuva-yi Milliye Günü'nü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanları olmak üzere vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde mesajını tamamladı.