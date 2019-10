Vali Yazıcı'dan Muhtarlar günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajında, vatandaşların devlete ulaşma noktasında ilk kapılarının muhtarlar olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi noktasında en büyük yardımcılarımız" dedi.

Muhtarların yerel yönetimlerin en küçük birimi olmasına rağmen yaptıkları hizmetlerle büyük işler başardıklarını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, hizmetlerinden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

"Muhtarlarımız en büyük yardımcılarımız"

Muhtarların, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil ettiğini belirten Vali Yazıcı, "Görev yaptığım her yerde muhtar arkadaşlarım benim kader birliği yaptığım değerli arkadaşlarım oldu. Muhtarlarımız, mahallelerde devletimizin ilk muhatap aldığı mercidir. Devlet adına ulaşamadığımız insanlarımıza bizler devlet adına muhtarlarımızla ulaşıyoruz. Muhtarlarımız, yaşadıkları mahallelerin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiriyorlar. Hepimiz bu milletin hizmetkarıyız. Balıkesir'in her köşesinde her noktasında neye ihtiyaç varsa onları beraber göreceğiz. Görev yaptıkları mahalleleri, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak en iyi bilen muhtarlarımız, vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi noktasında en büyük yardımcılarımızdır" dedi.

"Mahallenin sorunlarını en iyi muhtarlarımız bilir"

Türkiye'nin yönetim sisteminin en küçük birimi olan mahallelerin huzuru, gelişmesi, insanlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin güçlenmesi konusunda muhtarların yaptıkları çalışmanın önemini bildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Muhtarlık önemli görevler üstlenen kurumlardan bir tanesi. Muhtarlık müessesesi, Cumhuriyetin ilanından bu yana demokratik şekilde işlemektedir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlıklarımız olmaktadır. Bizler de muhtarlarımıza elimizden gelen tüm desteği göreve geldiğimiz günden itibaren vermekteyiz ve vereceğiz. Mahallerimizin ihtiyaçları yönünde muhtarlarımızın bizlere yaptıkları başvurular hızla çözüme kavuşmaktadır. Mahallenin sorunlarını en iyi muhtarlarımız bilir. Bizler de sık sık muhtarlarımızı ziyaret ederek mahallelerinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgi alıyoruz. Bu anlamda halkın sorunlarını en yakından bilen ve onlarla iç içe olan muhtarlarımızla bundan sonra da bir arada olmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizde vatandaşlarımıza öncülük eden muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle; çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olduklarına inandığım muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" şeklinde mesajını tamamladı.