Vali Yazıcı'dan öğrencilere satranç takımı

Vali Yazıcı İlkokul 1. sınıf öğrencilere satranç takımı hediye ederken gençlik merkezi bahçesine fidan dikti.

Vali Yazıcı Dursunbey ilçesine yaptığı ziyaret sırasında Gençlik Merkezini ziyaret etti. Vali Yazıcı Gençlik merkezi ziyareti öncesi Dursunbey ilçesinde bulunan ilkokul 1.sınıf öğrencilerine satranç takımı hediye ederek, öğrencileri satranç oynamaya davet etti. Gençlik merkezi ziyareti sırasında Gençlik Merkezimizde çocuklar ve gençler ile bir araya geldi. Vali Yazıcı ziyaret sonrası merkezin bahçesine fidan dikti. Vali Yazıcı'nın Gençlik merkezi ziyaretine, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Dursunbey İlçe Müdürü Bayram Yıldırım katıldı.