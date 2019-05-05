Vali Yazıcı'dan Ramazan mesajı

Vali Yazıcı, "Ramazan ayının Balıkesir'imize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi.

Vali Yazıcı, mesajında, Ramazan ayının huzur ayı olduğunu belirterek, "Yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, dostluk, hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. On bir ayın sultanı Ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek, çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olacağız" dedi.

Bu duyguların toplumda daha yoğun olarak yaşanması gerektiğini belirten Vali Yazıcı, mesajını şöyle tamamladı: "Ramazan ayının huzur, barış ve kardeşlik duygularının daha yoğun yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan ayının Balıkesirli hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam Alemi'ne tüm güzellikleri getirmesini diliyorum" dedi.