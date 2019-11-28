Vali Yazıcı'dan şehit asker için taziye mesajı

Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in şehadet haberinin Balıkesir'e gelmesi üzerine Vali Ersin Yazıcı bir taziye mesajı yayımladı. Vali Yazıcı son terörist kalıncaya kadar terörle mücadeleye devam edileceğini bildirdi.

Vali Ersin Yazıcı taziye mesajından şunları söyledi:

"Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD Silahlı Terör Örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilen ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Uzman Çavuşumuz Davut Armağan Keskin evladımızın şehadet haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Güvenlik güçlerimiz çok değerli bir mensubunu yitirmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz Şehidimize Allah'tan rahmet, Şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimizi ve memleketimizi her tür fitne ve beladan korusun. Balıkesir'den bir kez daha ilan ediyorum ki, bu millete terör karşısında kimse diz çöktüremedi, çöktüremeyecek. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, bu hain saldırılar karşısında da sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir."

Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştirenlerin er ya da geç hak ettiği cezayı alacaklarını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Biz geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak karşı duracağız. Milli birlik ve bütünlüğümüze yönelen bu ve benzer saldırılara güvenlik güçlerimizce bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde karşılık verilmeye devam edilecektir. Kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek Şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyor, Gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz" dedi.