Vali Yazıcı'dan Turizm haftası mesajı

Vali Ersin Yazıcı, mesajında Balıkesir'i görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Balıkesir'de yeniden keşfetmeye davet etti.

Balıkesir'i "dört mevsim turizm faaliyeti yapılan bir destinasyon" ve "medeniyetler beşiği" olarak tanımlayan Vali Yazıcı, "Balıkesir'i marka haline getirmek üzere çalışmalarımızı duyarlılıkla sürdürüyoruz. Zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle Balıkesir, insan merkezli ve çevreye duyarlı çalışmalar sonucunda dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini alacak duruma gelmiştir. Sahip olduğu uçsuz bucaksız zeytin ağaçları ve bereketli tarlaları ile yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan bu güzel bölgede, aldığınız nefes bile bambaşka bir anlama kavuşuyor" dedi.

Turizm ile bir bölgenin kalkınması arasında göz ardı edilemeyecek bir bağ olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, " Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı kültürel ve doğal mirasa sahip bölgelerde sağlık ve eğitim hizmetlerinin gelişmesi ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması bölgesel kalkınmanın da önünü açacaktır. Balıkesir geneli kıyı turizmi yanı sıra, alternatif turizm sağlık ve termal turizm, kış, dağ ve doğa turizmi, kırsal ve eko turizm, agro turizm, av turizmi, su altı dalış turizmi, yat turizmi, kamp-karavan turizmi, kültür turizmi, sörf turizmi, astro turizm, gastronomi turizmi gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır. Turizmin dayandığı temellerden en önemlisi olan doğal kaynaklar, bir bölgede turistik gelişmenin sağlanması için gerekli ön koşul özelliği sunmaktadır" dedi.

Yazıcı, "Sürüdürülebilir turizmi düşünmeliyiz"

Balıkesir'in sahip olduğu doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması ve turizmin ilimizde çok daha ileriki seviyelerde olmasının Balıkesirlilerin haklı olarak büyük bir hedefi ve hayali olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Hepimiz birbirimize destek olursak başarı kalıcı olabilir. Yapabileceklerimizi ortaya koyup samimi olarak bir şeyler yapmalıyız. Sürdürülebilir bir turizmi düşünmeliyiz. Bölgeye gelen turist sayısı artarak devam ediyorsa bununla birlikte işletmelerin kendini geliştirme ihtiyacı doğacak. İlimizin sahip olduğu potansiyeli vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirmek, Balıkesir marka kentini meydana getirme konusunda büyük öneme sahiptir. Balıkesir'in bu avantajlı yönlerini ve turizmdeki gelirini daha da arttırmak için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımıza, esnafımıza ve tüm halkımıza görevler düşmektedir" diye konuştu.

Yazıcı, "4. Uluslararası termal ve sağlık zirvesi Balıkesir'de yapılacak"

Edremit'te 24-25 Eylül tarihlerinde "4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi" yapılacağını hatırlatan Vali Yazıcı, "Bu zirve ile ortak söylem doğacak olması büyük bir avantaj. Zirve ile insanlara Kazdağları eteklerinde termal sularımızı ve tüm ilin termal kaynaklarını tanıtacağız. Balıkesir için termalde milat olacaksa bu zirve olabilir. Balıkesir termalinin ne kadar etkili ve tatilciler için ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Balıkesir termal tesisleriyle kış mevsiminde de tatil imkanı sunacak. Birlikte tek ses çıkarabilirsek bugünden çok daha iyi noktada oluruz. Turizmin, dünyada hızla gelişen sektörlerin başında gelmekte olduğu ve çok boyutlu etki alanlarıyla şehirlerin gelişiminde de önemli rol oynadığını dikkatle takip ediyoruz. Bu yapısıyla ekonomiye olan katkısının yanı sıra toplumların birbirlerini tanımalarına da fırsat sağladığının bilincindeyiz" dedi.

Yazıcı, "Balıkesir gezilecek bir kent"

Balıkesir'in gerçekleştireceği kararlı atılımlarla turizm sektöründe haklı yerini mutlaka alacağını ifade eden Vali Yazıcı, mesajının devamında ise, "Bacasız Sanayi olarak tanımlanan ve her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' dolayısıyla İlimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. Balıkesir'i görmeyen herkesi, doğanın, tarihin ve kültürün ışıklarını Balıkesir'de yeniden keşfetmeye davet ediyorum. Balıkesir gezilecek kent, Balıkesir yaşanılacak bir kent. Balıkesir'i gezdikten sonra anlatılacak bir kent. Ayrıca, 2019 turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere bereketli olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.