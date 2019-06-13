Vali Yazıcı'dan YKS öğrencilerine başarı mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı, yayımladığı mesajında Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Ersin Yazıcı, Yüksek öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacağını hatırlatarak, "Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için değerli öğretmen ve velilerimizin özverili çalışmaları ve destekleri ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz, kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Onların başarıları hepimizi daha da çok sevindirecektir. Bu nedenle çocuklarımıza güven telkin etmeli, sınavın hayatın kendisi olmadığını da belirtmeliyiz" ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, "Eğitim birinci önceliğimiz"

Eğitimin birinci öncelikleri olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir'de büyük bir inançla uygulamakta olduğumuz BENGİ Projesi ile hedeflerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bu umut öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve Balıkesirli hemşehrilerimin çizilen hedeflere inanması ve destek vermesiyle gelecektir. Biz umut dolu bir aileyiz" dedi.

Vali Yazıcı, "Sınav öncesi gerekli tedbirler alındı"

Vatandaşlardan, sınav süresince gençlerin dikkatinin dağılmaması için hassas olmalarını isteyen Vali Yazıcı, "Sınava girecek öğrencilerimizin motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ile diğer ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Öğrencilerimizin başarılarını olumlu yönde etkileyecek olan bu tedbirlere bütün halkımızın eksiksiz olarak uyacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyor, YKS'ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Üniversiteye ilk adımı atmak için vereceğiniz bu sınavın heyecanını sizlerle birlikte ben de paylaşıyorum. Başarı sizinle olsun" dedi.