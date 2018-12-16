Vali Yazıcı'nın Kariyer sohbetleri devam ediyor

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Kredi Yurtlar Kurumumda öğrenciler ile 'Kariyer Sohbetlerinde' buluştu.

Vali Ersin Yazıcı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Akademi Kariyer Sohbetleri kapsamında "Zoru Başaranlar" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

Balıkesir Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen seminerde konuşan Vali Yazıcı, gençlere önemli mesajlar verdi.

Vali Ersin Yazıcı, bilgi birikimi ve tecrübelerini, kendi yaşamından örnekler vererek öğrencilerle interaktif bir sohbetle paylaştı. Öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, kariyer planlamasının, kişinin hedeflerine nasıl ulaşacağının yol haritası olduğunu belirterek, herkesin iş yaşantısında bir kariyer planı olması gerektiğini söyledi.

"Hedeflerinizi her zaman büyük tutun"

Vali Ersin Yazıcı, öğrencilere hayallerini, hedeflerini her zaman büyük tutmalarını istedi.

Kariyer planlamasında en önemli konunun hedef belirlemek olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Sizler de bu çağlarda hedeflerinizi belirleyin ve peşinden gidin. Karşılaşacağınız zorlukları aşmanın en önemli şartı inanmaktır. Yolunuza moralinizi bozmadan, inanarak yürümelisiniz. Umutsuz olmayın. Asla kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler de kendinize bir hedef koyarsanız başarılı olmamanız için hiç bir sebep yoktur. Her insanın farklı bir özelliği vardır. Eğer insan yeteneğini keşfeder ve bu yeteneğini geliştirmek için mücadele ederse

başarılı olur. Hepimizin tek bir hedefi ve amacı var, sizin daha iyi yetişmeniz. Daha iyi bir geleceğe ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"En büyük yatırım, insana olan yatırımdır"

Vali Yazıcı, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında neler yapmaları gerektiği ile ilgili tecrübelerini de aktardı. Kariyer için sabır gerektiğini belirten Vali Yazıcı, "Gençlik ve eğitim üzerinde durulmasını çok önemsiyoruz. Gençlerimiz geleceğine emin adımlarla bu ülkeye katkı yapacaklar. Siz başarılı olursanız mutlaka birileri sizi fark eder. Amacınız yaptığınız iş ne olursa olsun onu en iyi şekilde yapmak olsun. Çalışmadan başarılı olmak mümkün değil. Gençlerimizin başarıya ulaşmalarını sağlayacak olan en önemli faaliyet kitap okumaktır. Siz değerli öğrencilerin de çok kitap okuması gerekiyor. Eğitim ve öğretim hayatınızda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Birliktelik ve beraberliğin olduğu yerlerde bireyin başarılı olması kaçınılmazdır. En büyük yatırım insana olan yatırımdır" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, gençliğin okuyan, düşünen ve o düşündüklerini söyleyebilen bir yapı içeresinde olması gerektiğini dile getirdi.

Vali Yazıcı, "Kariyer Sohbetleri" seminerinin son bölümünde üniversite öğrencilerinin sıkıntılarını ve yaşadıkları sorunları da dinleyerek, yönelttikleri soruları cevapladı