İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vatandaş kamerasından 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişi nedeni ile Balıkesir’de de 09.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişi nedeni ile Balıkesir'de de 09.05'te hayat adeta durdu. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84'ncü yıl dönümünde törenle anıldı. Protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenen törenler esnasında sirenler çaldı. Balıkesir'de hayatın adeta durduğu o anlar vatandaşlarca da cep telefonları ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.