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Vatandaş nerede darda, İtfaiye ekipleri orada

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri koştu.


Edinilen bilgiye göre, Bahcelievler Mahalllesi Orjan Sitesi'ndeki yazlıklarında rahatsızlanan N.D. isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yaşlı kadın sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ilçede her türlü konuda vatandaşın yardımına koşması büyük takdirle karşılanıyor.

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