Vatandaşın tercihi Havran Köylü Pazarı

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulan Havran Köylü Pazarı taze ürünleri ve uygun fiyatları ile üretici ile vatandaşı buluşturuyor.

Her Cumu günü kurulan Havran Köylü Pazarı ürün çeşitliliği, yöresel ürünleri, tazeliği ve uygun fiyatları ile dikkatleri çekiyor. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan ilçede, çiftçiler kendi ürettikleri ürünleri birinci elden aracısız ve günlük olarak pazara getirerek satışa sunuyor. Birinci elden ucuz ve kaliteli ürene ulaşan vatandaşlar ise Körfez bölgesinde Havran Köylü Pazarı'nı tercih ediyorlar.

Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer ucuz, kaliteli ve bol çeşit sunan Havran Köylü Pazarı'na vatandaşları davet ederken “Pazar yerimiz, güvenlikli, çağın gereksinimlerine uygun, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulan bir alan. Ayrıca ilçemizde kendi ürünlerini üreten çiftçilerimiz, köylülerimiz burada ürünlerine birinci elden günlük olarak satabilme imkanı buluyor. Pazar ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımızda hem kaliteli ve taze ürün alırken hem de daha uyguna alış veriş yapmak imkanı buluyorlar. Tüm körfez halkını Cuma günleri Havran Pazarı'na bekliyoruz” dedi.