Vatandaşlar balık tutmanın keyfini yaşadı

Aileler hep birlikte keyifli zamanlar geçirerek, çocuklarına sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgiler verdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Avlu'da düzenlenen “Balık Tutma Etkinliği”ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geride bıraktığımız hafta sonunda 2 gün boyunca dolu dolu geçen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan oltacılar, keyifli zamanlar geçirdi. Özellikle gençlere; doğa ve hayvan sevgisini öğretmek, onlara bir hobi kazandırarak kötü alışkanlıklardan korumak ve sürdürülebilir balıkçılık hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi. Son günü, Babalar Günü'ne denk gelen “Yakala Sev Bırak” etkinliği, balık tutmayı seven babalara, Büyükşehir Belediyesi'nin hediyesi oldu. Yaklaşık bin kişinin olta attığı etkinlikte katılımcılara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli malzemeler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

5 kilogramlık aynalı sazan yakalandı

Etkinlik kapsamında yakalanan en büyük balık; 50 cm boyunda 5 kg ağırlığındaki aynalı sazan oldu. Etkinlik sportif amaçla gerçekleştirildiği için sonunda yakalanan balıklar geri salındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan da etkinliğe katılanlar arasında yer alarak, “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız son birkaç yıldır düzenli bir şekilde bu etkinliği gerçekleştiriyor. Avlu'dayız, Çay Deresi'ndeyiz. Besili balıklarımız var. Güzel bir slogan üretmiş arkadaşlar ‘Yakala Sev Bırak' biz de yakalanan balıkları sevdik, bıraktık. Gelecek için önemli bir mesaj. Balıkçılığın bu ülkede gelişmesi ve sürdürülebilir olması için önemli bir mesaj. Çay Deresi balıkla doldu taştı. Projenin başı böyle hesaplandı mı? Bilmiyorum ama fokur fokur balık kaynıyor burası. Yoğun bir katılım var. Vatandaşlar aileleriyle, çocukları gelmişler, eğleniyorlar hem de balık tutmayı öğreniyorlar. Şehrin merkezinde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi çok güzel.Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza ve ilgili personele teşekkür ediyoruz” dedi.

“Merkeze yakın göletlerde hazırlık içerisindeyiz”

Avlu ile ilgili projelerinin de olduğunu belirten Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan, “Balıkları bir şekilde bu alandan başka bir alana nakletme gibi çalışmalarımız var. Birkaç proje üzerinde çalıştık. Burada popülasyon çoğaldı. Balıkesir merkeze yakın çeşitli göletlerde hazırlık içerisindeyiz. Hem balıklarımızın türlerini keşfediyoruz hem de o göletlerde yaşayabilme ihtimallerini ortaya çıkarabilmeye çalışıyoruz. Hangi statüde naklederiz? Nasıl naklederiz?Balıklar zarar görmeden göletlerimize bu balık popülasyonunu nasıl yerleştiririz? Öyle bir amacımız var. Hem buranın daha güzel olması, renklenmesi bir amaç hem de balıkların zarar görmeden yeni yaşayacakları alanlara nakledilmesi bir amaç. Arkadaşlarımız çalışıyor. Veteriner hekimlerimiz çalışıyor. Bu konuda güzel projelerimiz var. Belki on binlerce balık var belki daha fazla. Çok verimli bir üreme olmuş burada inşallah devam eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.