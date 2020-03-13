İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar böbrek hastalıklarına karşı bilgilendirildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde hastaneye gelen vatandaşlara yönelik Böbrek Günü” ile Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hastaneye gelen vatandaşlara yönelik Böbrek Günü” ile Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Erdek'te Devlet hastanesinde böbrek hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, hastane klinik ve poliklinik katlarında stant kuruldu. "Herkes İçin Böbrek Sağlığı'' ve "Nefes Al, Hareket Et, Yaşadığını Fark Et" sloganlarıyla düzenlenen etkinlikte tüm kliniklerde ve poliklinik katında hastane personeline, hasta ve yakınlarına bilgi verildi. Etkinlik kapsamında Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Atılgan tarafından hastane personelinin ve halkın farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.