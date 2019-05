Vatandaşlar Edremit-Yenice yolunun tamamlanmasını istiyor

Balıkesir'de özellikle kış aylarında Kazdağları'nda çileye dönen Edremit Yenice karayolunun virajlı kesimlerinin bir an önce ele alınmasını isteyen vatandaşlar “İnşaatı yarım kalan yolumuz bir an önce bitirilsin” diyorlar.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında yer alan yolun bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşlar “Özellikle kış aylarında Kazdağları Hanlar Mevkiinde çok çile çekiyoruz. Her kar yağışında onlarca araç yollarda saatlerce mahsur kalıyor. Deve boynu diye tabir edilen yerlerde keskin virajlar ve dik rampalar yolu olumsuz etkiliyor. 35 kilometrelik yolu bir saatte anca geliyoruz. Edremit tarafından başlayan ve yarım kalan yol çalışmalarının bir an önce tekrar başlamasını ve tamamlanmasını istiyoruz” dediler.