Vatandaşlar imza topladı, midye çiftliği projesi iptal edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erdek ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ne kurulması planlanan midye çiftliği projesini vatandaşlardan gelen tepki üzerine iptal etti.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan bölgelerde artan midye çiftliklerinden birinin daha Karşıyaka Mahallesi'ne kurulacağını öğrenen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk ve mahalle halkı, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruyla midye çiftliğinin kurulmamasını istedi. Karşıyaka Muhtarlığı'ndan gelen talep Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanlığı'na aktarılırken, konuyla ilgili bölgede yapılan incelemeden sonra bakanlık söz konusu bölgeye midye çiftliği kurulmaması kararı aldı.

Midye çiftliğinin iptali üzerine AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, “Karşıya Mahallesi Kum Liman mevkiine yapılması düşünülen midye çiftliği, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü İbrahim Koman ve Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı'nın girişimlerinin yanı sıra mahalle halkımızın da 441 imzası sonucu iptal edildi" dedi.