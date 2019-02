Vatandaşların sorunları açık kapıda çözülüyor

Vali Yazıcı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile Balıkesir Valiliği Hizmet Binası bünyesinde faaliyet gösteren 'Açık Kapı' (Milletin Kapısı) ofisinde incelemelerde bulundu. Açık Kapı birimi personellerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, birime başvuran vatandaşların da görüşlerini dinledi.

Açık kapı vatandaşın çözüm adresi oldu

Valilik binası girişinde bulunan 'Açık Kapı Milletin Kapısı Balıkesir Bürosu' hakkında vatandaşlara bilgi veren Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanlığının başlattığı projeyle devlet kurumlarının bütün kapılarının vatandaşlara hizmet için sonuna kadar açılmış olduğunu belirterek, "Bu çalışma vatandaş odaklı hizmet anlayışı sistemidir. Tüm amacımız, vatandaşlarımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözüp, en doğru hizmeti vermektir.Burası vatandaşların farklı farklı kurumlar gezmeden problemlerini doğrudan anlatacakları bir birim. Açık Kapı sayesinde vatandaşlarımızın birçok talebine cevap verdik ve çözüm ürettik. Yapılan her başvuruyu ilgili birimlerimiz titizlikle değerlendirerek cevap veriyor ve takip ediyor. Deneyimli, güler yüzlü ve konusunda uzman personeli ile hizmet veren Açık Kapı, en kaliteli ve en hızlı hizmet felsefesi ile halkın memnuniyetini öncelemektedir. Balıkesir'de ilgili kurumlarımızda 116 irtibat görevlisi görevlendirildi ve bu irtibat görevlileri buradan kendilerini yönlendiren iş ve işlemleri takip ediyorlar. Temel amacımız, vatandaşımızın taleplerinin en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya taşınmasıdır. Bu anlamda Balıkesir olarak böyle bir hizmeti sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Açık Kapı vatandaşın çözüm adresi oldu. Bizler her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Bizler hizmet için buradayız. Her şey ülkemiz ve Balıkesir için. Hep birlikte el ele, daha iyiye daha güzele" diye konuştu.

16 Başvuru kategorisi var

Açık Kapı Projesi Valilik Hizmetleri, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yardımlar ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Din Hizmetleri, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Enerji, Tarım ve Orman, Tapu ve Kadastro, Kültür ve Turizm, Sağlık, Gençlik ve Spor olmak üzere toplam 16 başvuru kategorisinden oluşuyor. Oldukça faal bir şekilde hizmet veren biriminden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, müracaatları hakkında geri bildirimde bulunulmasından son derece mutlu olduklarını da ifade ettiler.