Vefa Tribünü'nden Başkan'a ziyaret

Banvit Basketbol Kulübü'nün çeyrek asırlık kulüp tarihinde kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı sayısız maçta takımını yalnız bırakmayan kemik seyircilerinin yer aldığı 'Bandırma Vefa Tribünü' taraftar oluşumu, Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Ligde play-off çeyrek finalinde Euroleague finalisti Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Banvit Basketbol Kulübü'nde; Bandırma Vefa Tribünü üyeleri ve Kulübü temsilen Banvit BK Takım Menajeri Varol Yakacılar Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ziyaretlerinden dolayı Bandırma Vefa Tribünü Üyelerine teşekkür ederken, "Gerek Ligde gerekse Avrupa'da Şehrimizi başarıyla temsil eden Banvit Basketbol Kulübü'nün aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı çalışmalar da takdire şayan. Bandırma Vefa Tribünü'nün basketbolu bilen insanların oluşturmuş olduğu ve takımın en önemli itici gücü olarak her takıma örnek olabilecek bir taraftar topluluğu olduğunu düşünüyorum. Umarım bundan sonraki süreçte de Banvit BK ile birlikte Bandırma Vefa Tribünü taraftar topluluğu da devam ederek daha nice önemli başarılara birlikte imza atarlar. Bunun için de her şartta Banvit Basketbol Kulübü'nün yanında olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Bandırma Vefa Tribünü üyeleri de, Belediye Başkanı Tolga Tosun'u 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında, Anadolu Efes ile oynanacak olan karşılaşmaya davet ederek kendilerini aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdiler.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Bandırma Vefa Tribünü üyeleri ve Kulübü temsilen Banvit BK Takım Menajeri Varol Yakacılar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a arkasında isminin yazılı olduğu 6 numaralı Bandırma Vefa Tribünü formasını hediye etti.