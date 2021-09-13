Vefat eden kadının organları 5 kişiye hayat oldu

Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye götürülen 36 yaşındaki Funda Nurgül Otçu hayatını kaybetti. Merhumenin eşi organlarını bağışlama kararı aldı. Funda Nurgül Otçu'dan alınan 2 böbrek, 2 kornea ve karaciğer organ bekleyen hastalara umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörleri başarılı bir organ nakline imza attı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel ‘Genç yaşında hayatını kaybeden Funda Nurgül Otçu için büyük üzüntü içinde olduğunu ve sevgili ailesine başsağlığı dilediğini ifade etti. Genç yaşta kaybettiğimiz değerli kardeşimiz, ailesinin isteği doğrultusunda diğer insanlarda yaşamaya devam edecek' dedi. Organ Nakil birimimizde Anestezi Uzmanı Hekimimiz ve Organ Nakil Koordinatörümüz ile ailelerin bilgilendirilmesini sağlamaktayız. Atatürk Şehir Hastanesi olarak ülkemizde ve Dünya'da halen devam eden pandemi şartları nedeniyle yaşanan organ bağış sayılarındaki azalmaya rağmen, bu yıl şu ana kadar 14 ailemizin yapmış olduğu organ bağışı sayesinde toplam 36 hastamız organ nakli olarak hayata tutunmuştur. Balıkesir halkı bu yüce gönüllülüğü ile ülkemize ve Dünya'ya örnek olmuştur. Hastanemizin son 4 yılda 3 defa organ bağış sayılarında Türkiye 1.si olması; Balıkesir halkımızın hayat kurtarma konusundaki duyarlılığının yansımasıdır. Başta vefat eden hastalarımıza rahmet, insan hayatının önemini her şeyden üstün tutarak cana can katan kederli ailelerimize baş sağlığı dileriz' dedi.