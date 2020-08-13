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Vefat eden Kıbrıs Gazisine askeri cenaze töreni

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak Gazi unvanını alan Gazi Astsubay Hüseyin Oğuz’un vefat etmesi dolayısıyla düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak Gazi unvanını alan Gazi Astsubay Hüseyin Oğuz'un vefat etmesi dolayısıyla düzenlenen cenaze törenine katıldı.


Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Oğuz'un ailesi ve akrabası olan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek ile yakınlarına taziyede bulunan Vali Şıldak, Kıbrıs Gazisi merhum Astsubay Hüseyin Oğuz'a Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diledi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan merhum Astsubay Hüseyin Oğuz'un cenaze törenine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra merhumun yakınları, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, T. Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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