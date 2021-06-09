Veysel Sapan Bandırmaspor'da

Lig takımlarından Bandırmaspor 2021-22 futbol sezonu için dış transferde atağa kalktı. Bordo-beyazlılar genç Kaleci Veysel Sapan'ı da renklerine bağladı

2021-2022 futbol sezonunda yeni bir yapılanma içine giren Bandırmaspor Karacabey Belediyespor'dan kaleci Veysel Sapan ile anlaştı. Karacabey Belediyespor'da çok başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Veysel Sapan sırasıyla Kahramanmaraş, Karagümrük, Bayrampaşa ve Karacabey Belediye takımlarında forma giydi.