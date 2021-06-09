İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Veysel Sapan Bandırmaspor'da

TFF 1.

Lig takımlarından Bandırmaspor 2021-22 futbol sezonu için dış transferde atağa kalktı. Bordo-beyazlılar genç Kaleci Veysel Sapan'ı da renklerine bağladı


2021-2022 futbol sezonunda yeni bir yapılanma içine giren Bandırmaspor Karacabey Belediyespor'dan kaleci Veysel Sapan ile anlaştı. Karacabey Belediyespor'da çok başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.


Beşiktaş altyapısında yetişen Veysel Sapan sırasıyla Kahramanmaraş, Karagümrük, Bayrampaşa ve Karacabey Belediye takımlarında forma giydi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.