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Vicdansızlar köpeği pompalı tüfekle vurdu

Erdek’te bir sokak köpeği, pompalı tüfekle vuruldu.

Erdek'te bir sokak köpeği, pompalı tüfekle vuruldu.


Cumhuriyet alanında gezen “Sarış” isimli köpek, pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek temsilcisi Eva Otansev, sahipliğini Günay Elik'in yaptığı veteriner kliniğinde röntgenini çekerek ameliyat ettirdikleri köpekle ilgili şu bilgiyi verdi: “Sarış isimli bu köpek, federasyonumuzun koruması altındaydı. Sarış'ı, bu bölgedeki herkes tanırdı. Kimseye zararı yoktu. Kulağı küpeli, her çeşit aşısı yapılmış, insanlarla uyum içinde yaşayan bir hayvandı. Bu vicdansızlığı yapanı veya yapanları belirlemek için çalışıyoruz. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelettiriyoruz. Faili belirlediğimiz an hemen yasal işlemleri başlatacağız.”

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