Villa içinde özel düzenek ile uyuşturucu skunk bitkisi yetiştirdi, jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde villa içinde özel düzenek ile uyuşturucu skunk bitkisi yetiştiren bir kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gömeç ilçesi Haciveliler Mahallesi'nde K.M.A.'nın (37) villa içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi elde edildi. Yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın Gömeç ilçesi Haciveliler Mahallesi'nde kiraladığı villa içerisinde iklimlendirme sistemi ve sera yöntemi ile skunk bitkisi yetiştirmek suretiyle kubar esrar elde ettiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüpheliye ait villada yapılan aramada; 5, 025 gram skunk, 30 kök skunk bitkisi, 32 gram skunk tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 1 adet skunk kurutma çadırı, iklimlendirme ve sera düzeneği, 10 çeşit bitki yetiştirmede ve güçlendirmede kullanılan zirai ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli K.M.A. gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor.