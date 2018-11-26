Voleybol turnuvasında şampiyon İlçe Milli Eğitim oldu

Erdek'te 2. düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği ve bu yıl 2.si düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Öğretmenler ve okullarda çalışan personellerden oluşan 9 okul takımın katıldığı turnuva grup maçları ile başladı. İki grup halinde oynanan grup maçlarının ilk ikiye giren takımlar bir üst tura çıktı ve yarı final maçlarında karşılaştı. Geçtiğimiz akşam oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla birlikte ise kupalar sahiplerini buldu. Nerime Yüksel Ortaokulu 3.lük maçında Karşıyaka ÇPL yi 3-2 lik skorla yenerek üçüncülüğü elde etti. Ardından oynanan final maçında ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 18 Eylül Ortaokulu karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen final maçında rakibini 3-1 lik skorla geçmeyi başaran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kupanın şampiyonu oldu.

Final maçlarının ardından kapalı spor salonunda temsili bir kupa töreni düzenlendi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve İlçe Spor Müdürü Salman Koçu katıldı.