Voleybolda Ayvalık Bahçeşehir Koleji 1. Lig'in kapısını araladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye'nin en genç kadrosuyla 2. Lig 9. Grup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji Voleybol Takımı peş peşe elde ettiği galibiyetlerle 23 puanla ilk ikiye girerek 1. Lig'e çıkmak için play-off grubuna katılmayı başardı.

Play off karşılaşmalarında; Eczacıbaşı, Antalya Açı ve Malatya Galip Demirel takımlarıyla eşleşen Ayvalık Bahçeşehir Koleji Voleybol Takımı bu maçların ardından ilk iki sıraya girmesi halinde bir üst tura çıkacak.

Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başarılı Voleybol Antrenörü Sedat Oğuz, takımın altyapısında 200'e yakın sporcunun eğitim gördüğünü vurgulayarak, "Altyapımızda belirli kriterin üzerine çıkan 25'e yakın sporcularımız Uğur Anadolu Lisesi ve Bahçeşehir Koleji'nde burslu eğitimlerini sürdürmektedirler. Altyapımız hem sporcu yetiştiriciliği hem de başarı odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkmış tüm kategorilerde almış olduğu şampiyonluklarla Türkiye'nin en başarılı altyapı kulüpleri arasına girmiştir. Ayrıca altyapımızda yetişip Türkiye'nin büyük kulüplerine transfer olan sporcularımız bizleri gururlandırmaktadırlar" dedi.

Oğuz yaptığı açıklamada, "2021-2022 sezonunda; midi takımımız il şampiyonu, küçük takımımız il şampiyonu, yıldız takımımız il şampiyonu, genç takımımız il şampiyonu, Türkiye finali ve Ayvalık Uğur Lisesi Takımımız Türkiye 5.'si olarak tarihe geçmiştir. Kulübümüzün hedefi; yöremiz çocuklarıyla kendi öz kaynaklarından sporcu yetiştirerek hayata hazırlamak ve belirle kriterlerin üstünde gelişim gösteren sporcularımızı da Türk sporuna kazandırmaktır. Bu hedeflere yürümemize maddi manevi destek olan Bahçeşehir Koleji kurucularına spora ve sporcuya vermiş olduğu bu büyük destekten dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.