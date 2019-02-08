Voleybolda il temsilcisi yine Burhaniye'den

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Turnuvası açılış seremonisi, Kaymakam Hüseyin Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen'in katılımlarıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi ile temsil edildiği grup 4 takımın mücadelesine sahne olacak. 11 takımın 3 grup halinde yarışacağı müsabakalarda gruplarında birinci olan takımlar Türkiye Geneli Yarı Finallerde bölgesini temsil etme hakkı kazanacaklar. Bölge temsilcilerini belirleyecek müsabakalar Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Protokolün izlediği maçta Balıkesir'i temsil eden Celal Toraman Anadolu Lisesi ile Yalova Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Yalova Anadolu Lisesi 3-0 kazandı.

Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Kaymakam Öner, “Okullarımızda yürütülen çalışmalar, BENGİ ve Sporda Yetenek 10'la Gelecek projeleri kapsamında dağıtılan spor araç gereçleri ve teşvikler sayesinde hem spor yapan öğrenci sayımız arttı hem de okul takımlarımız il ve ülke genelinde ilçemizi temsil etmeye başladı. Bu turnuvada da Balıkesir'i okulumuz Celal Toraman Anadolu Lisesi takımı temsil ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman devam edecek. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve sporcu gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.